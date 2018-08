Bundestags-Unionsfraktionschef Volker Kauder befürchtet, dass die Personalprobleme der Schulen dramatische Folgen haben könnten. „Der Beginn des Schuljahres in vielen Bundesländern hat gezeigt, dass unser Land in Gefahr ist, langsam in einen Bildungsnotstand hineinzulaufen“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Dabei kritisierte er insbesondere auch, dass manche Bundesländer „Lehrer nur bis zu den Sommerferien anstellen und sie dann in die Arbeitslosigkeit schicken“. Wer sich so verhalte, dürfe sich nicht wundern, wenn die Lehrkräfte im September dann nicht mehr bereitstünden. „Das ist auch eine Frage der Anerkennung des Berufs des Lehrers.“

Zu diesen Ländern gehört auch Baden-Württemberg: Im Sommer 2017 verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit deutschlandweit rund 4900 Arbeitslosmeldungen von Lehrern. Davon entfielen 1680 auf Baden-Württemberg. Im Südwesten hat die CDU mit Ministerin Susanne Eisenmann das Kultusressort inne - bis 2016 war für den Fachbereich die SPD verantwortlich.

Der Deutsche Lehrerverband hatte zuletzt geschätzt, dass bundesweit 10 000 Lehrerstellen unbesetzt und weitere 30 000 notdürftig, etwa mit Quereinsteigern, besetzt sind. Besonders kritisch sei die Situation an Grund- und Förderschulen.