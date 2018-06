Unbekannte Kinder stehen im Verdacht, zwei Katzen und zwei Enten getötet zu haben. Die Kadaver seien nach Angaben von Anwohnern am vergangenen Wochenende in Oberkochen (Ostalbkreis) entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. In der Umgebung des Fundortes seien in der fraglichen Zeit mehrfach Kinder im Schulalter gesehen worden. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenangaben, darunter auch von Eltern.

