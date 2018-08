Weil der Fahrer nach eigenen Angaben einer Katze ausweichen wollte, ist ein Bus in Hemmingen im Kreis Ludwigsburg gegen ein Wohnhaus gekracht. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 172 000 Euro. Der 49-Jährige gab an, am frühen Samstagmorgen mit seinem Bus von der Fahrbahn abgekommen zu sein, weil er der Katze ausweichen wollte. „Bislang haben wir keine gegenteiligen Anhaltspunkte, dass dem nicht so war“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Den Angaben zufolge schoss der Bus ohne Fahrgäste bei dem Manöver nach links über den Gehweg und stieß gegen eine Hausecke. Zwei Hausbewohner blieben unverletzt. Feuerwehrkräfte sicherten das Gebäude mit Stützen ab. Ein Statiker soll nun die Stabilität überprüfen.

Mitteilung der Polizei