Die katholische Kirche in der Erzdiözese Freiburg testet Elektroautos im Alltagsbetrieb. In mobilen Pflegediensten und anderen kirchlichen Einrichtungen würden neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor künftig auch E-Mobile eingesetzt, teilte die Diözese zum Start eines Versuchsprojekts am Donnerstag in Freiburg mit. Ziel sei, die Alltagstauglichkeit des alternativen Antriebs zu prüfen. Die Kirche nehme damit eine Vorreiterrolle ein.

Der auf drei Jahre angelegte Versuch werde wissenschaftlich begleitet vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, sagte ein Sprecher. Dieses wertet die bei den Fahrten erhobenen Daten aus und fasse die Ergebnisse in einer Studie zusammen. Im Dienst seien zunächst 15 Elektroautos. Sie fahren für kirchliche Sozialstationen am Bodensee, im Schwarzwald und am Oberrhein.

