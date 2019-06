Katholiken feiern Fronleichnam: Nur in Aasen wird verzichtet

Tausende Katholiken wollen auch in Baden-Württemberg zum Fronleichnamstag heute wieder zu traditionellen Prozessionen durch Gemeinden und die Natur ziehen. Besonders berühmt für seinen Blumenteppich-Schmuck ist Mühlenbach (Ortenaukreis) im Erzbistum Freiburg. Rund einen Kilometer lang ist der Teppich, den die Gläubigen dort jährlich auslegen.

In Heilbronn ist auf der dortigen Bundesgartenschau ein schwimmender Blumenteppich auf einem See zu sehen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1000 Prozessionsteilnehmern an Fronleichnam. In besonderem Ambiente feiern jedes Jahr Katholiken der Seelsorgeeinheit Bottwartal. Ihre Prozession führt durch den Park der Burg Schaubeck (Kreis Ludwigsburg).

An anderen Orten macht der späte Fronleichnamstermin in diesem Jahr Probleme, darunter in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Dort fällt das Blumenbild deutlich kleiner aus, weil die dafür benötigten Wiesenblumen nach Angaben eines Sprechers bereits verblüht sind.

Seelsorgeeinheit Auf der Baar

Mühlenbach