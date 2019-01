Katastrophenfall ausgerufen: Neuschnee sorgt für Chaos im Süden

Blockierte Straßen, abgeschnittene Ortsteile, Schulausfälle, Unfälle: Riesige Schneemengen beherrschen das Leben in weiten Teilen Südbayerns, Baden-Württembergs und Österreichs. Wir haben alle aktuellen Informationen für Sie.

+++ Live unterwegs auf den verschneiten Straßen der Region +++

In den vergangenen Tagen haben Schneemassen den Verkehr und auch den Alltag teilweise lahmgelegt. Schwäbische.de ist gerade draußen unterwegs - und berichtet live.

11.50 Uhr: Notfallversorgung durch Schnee nicht beeinträchtigt

Der starke Schneefall in Bayern hat nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) keine Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten. „Die Fahrwege für Krankentransport- und Rettungswagen verlängern sich“, sagte Sprecher Sohrab Taheri-Sohi am Donnerstag in München. Zu Problemen führe das aber nicht. Alle Fahrzeuge hätten Schneeketten an Bord. In den Alpenregionen seien außerdem Rettungswagen mit Allradantrieb unterwegs.

11:40 Uhr: Haben Autofahrer eigentlich ein Recht auf geräumte Straßen?

11.25 Uhr: Katastrophenfall im Berchtesgardener Land

Wegen der anhaltenden Schneefälle hat das Landratsamt für den südlichen Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen. Die Behörde übernehme die Koordination der Einsatze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher mit. Zahlreiche Straßen in der Region sind wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. In einem Ortsteil von Berchtesgaden ist die einzige Zufahrtsstraße nur von Militärfahrzeugen der Bundeswehr befahrbar - rund 350 Menschen sitzen dort fest.

11.20 Uhr: Schneechaos - so hat es unser Redakteur wahr genommen

Schnee hat am Donnerstag für Stillstand und stockenden Verkehr auf den Straßen am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu verursacht. Hagen Schönherr von Schwäbische.de hat auf Straßen im Hinterland versucht sein Ziel zu erreichen. Das Video zeigt, ob es klappt.

11.10 Uhr: Winterdienst lobt Autofahrer

Der Biberacher Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um die Straßen zu räumen. Zwischen zehn und zwölf Fahrzeuge halten wichtige Strecken im Stadtgebiet frei. „Wir haben mit dem Räumen und Streuen um 3.30 Uhr begonnen“, berichtet Markus Dobler vom städtischen Baubetriebshof. Bislang habe es keine Probleme gegeben, Reklamationen blieben aus: „Die Menschen haben sich gut an die winterlichen Verhältnisse angepasst.“

Auf den schneebedeckten Straßen in Biberach ging es langsamer als sonst voran. (Foto: Daniel Häfele)

11.00 Uhr: Zugverkehr in Sachsen teilweise eingestellt

Der Wintereinbruch hat den Zugverkehr im Vogtland und in Ostsachsen teilweise zum Erliegen gebracht. Wie die Länderbahn am Donnerstag mitteilte, geht auf einigen Strecken wegen umgestürzter Bäume und Schneeverwehungen nichts mehr. Die Hauptstrecken des Trilex von Bischofswerda nach Zittau und von Bischofswerda nach Görlitz sind wegen Baumstürzen komplett gesperrt. Die Räumung der Strecke nach Görlitz sei schwierig, da das Befahren des Waldes lebensgefährlich sei, teilte das Bahnunternehmen mit Bezug auf Auskünfte der Feuerwehr mit.

10.50 Uhr: Fahrbahnen häufig geräumt, aber weiter rutschig

Am Bodensee ist weiter Geduld gefragt. Mehr Fahrtzeit sollte einplanen, wer über Meckenbeuren oder Tettnang fährt. Auf der B467 bei Tettnang steht offenbar ein weiterer LKW quer. Ebenfalls nur sehr langsam kommen die Fahrzeuge auf der B30 zwischen Oberteuringen und Ravensburg voran.

Markus Sauter vom Polizeipräsidium Konstanz empfiehlt Autofahrern, die hinter einem liegen gebliebenen LKW stehen, abzuwarten, bis das Hindernis beiseite geräumt ist. "Um den Verkehr nicht zu gefährden, sollten Verkehrsteilnehmer nicht an der Seite oder zwischendurch vorbei fahren oder wenden. Bei durchgezogener Linie ist das ohnehin verboten."

10.30 Uhr: S-Bahn reißt Schneeräumer mit

Eine S-Bahn hat in Erding bei München einen Schneeräumer gerammt und mehrere Meter mitgerissen. Ein städtischer Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen mit dem Fahrzeug einen Bahnübergang von Schneemassen befreit, als sich laut Polizei das Räumschild in den Gleisen verkeilte. Der Fahrer einer heranfahrenden S-Bahn bremste noch, erwischte aber den kleinen Schneeräumer und schleifte ihn rund 20 Meter mit. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Zugstrecke blieb für mehrere Stunden gesperrt.

10.20 Uhr: Nach Horrornacht läuft Verkehr auf A8 wieder etwas

Nach stundenlangem Stillstand auf der A8 zwischen Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) und der Albhochfläche kommt der Verkehr in Richtung Stuttgart inzwischen wieder voran. „Es läuft“, sagte eine Claudia Kappeler, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, am Donnerstagmorgen. Mit Staus und Behinderungen muss zur Stunde durch Schnee und Eis allerdings weiter gerechnet werden.

In der Nacht ist in dem kilometerlangen Stau eine Frau gestorben. Für Sie kam jede Hilfe zu spät. „Im Stau ist jemand gestorben. Todesursache ist wohl ein Herzinfarkt“, so ein Polizeisprecher.

10.10 Uhr: Es kommen noch mal bis zu 50 cm Neuschnee auf uns zu

Heute drückt es weiter mit feuchter Luft gegen die Nordalpen mit Dauerschneefall. Bis Freitag früh kommen je nach Lage noch 20 bis 50 cm Neuschnee zusammen, in höheren Staulagen auch mehr.

10.00 Uhr: Zahlreiche Straßen in der Region blockier

Zur Stunde melden die Behörden zahlreiche gesperrte Straßen. Zahlreiche Lkw blockieren die Fahrbahnen, wie zum Beispiel auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Lindau. Die B467 ist in Höhe Meckenbeuren derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

Die aktuelle Lage am Bodensee: Staus, Sperrungen, blockierte Straßen (Foto: Screenshot: Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg)

09:30 Uhr: Schneechaos in Österreich hält an

Meteorologen erwarten in Österreich weitere Schneemassen und damit eine Verschärfung der Lawinengefahr. Es müsse mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden, berichtete der Wetterdienst des Senders ORF am Donnerstagmorgen. Bis Freitag werde es demnach in Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, der Obersteiermark und in den Alpen Ober- und Niederösterreichs weiter schneien.

Zu vielen Orten wurden die Zufahrtsstraßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Dadurch sitzen auch immer mehr Touristen fest. Wie schon am Mittwoch sind die beliebten Reiseziele Obertauern, Lech, Zürs und Hallstatt weiterhin nicht erreichbar.

09.15 Uhr: Neuschnee sorgt für Chaos rund um Biberach

Da kommt einiges vom Himmel herunter: Der Neuschnee hat im Landkreis Biberach am Donnerstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Auf den verschneiten oder mit Schneematsch bedeckten Straßen ging es teilweise nur langsam voran.

Auf der B30 hat sich gegen 8.43 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug überschlagen, wie die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler, auf SZ-Nachfrage bestätigte. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Ausfahrt Laupheim-Süd in Fahrtrichtung Ulm. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

9:09 Uhr: Sperrungen nach Unfall im Kreis Ravensburg

Zwischen Waldburg und Schlier kippt ein Räumfahrzeug um, die Straße ist gesperrt. Auch zwischen Lindau und Kressbronn ist kein Durchkommen mehr. Die Polizei hat die Straße dicht gemacht.

9:00 Uhr: Verkehrsbehinderungen am See

Vor allem am Bodensee gibt es Verkehrsbehinderungen wegen Schnee- und Eisglätte. In Immenstaad steht der Verkehr in Richtung Friedrichshafen. Die Straße ist zwar frei, aber sehr glatt.

Zwischen Immenstaad und Friedrichshafen steht der Verkehr still. (Foto: Hagen Schönherr)

08.00 Uhr: Vielen Schulen melden schneefrei

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet der viele Schnee schulfrei. Viele Schulen lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen. So meldet der Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstagmorgen, sämtliche Schulen geschlossen zu halten. Im Landkreis und in der Stadt Rosenheim sind beinahe alle Schulen betroffen, Eltern von Schülern an den Grund- und Mittelschulen bleibt es freigestellt, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken. Auch einzelne Schulen in den Landkreisen Ebersberg und Prien sind betroffen.

Die Lehrer müssen sich laut Kultusministerium dennoch in der Schule aufhalten. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen.

7.45 Uhr: Bayerischer Bahnverkehr massiv beeinträchtigt

Fahrgäste der Regionalbahnen südlich von München müssen sich auch am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen der starken Schneefälle seien zahlreiche Strecken im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein sowie immer noch in Garmisch-Partenkirchen komplett gesperrt. Im Landkreis Miesbach hat die Bayrische Oberlandbahn (BOB) nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb eingestellt. Hauptsächlich seien Bäume, die wegen der Schneelast auf Gleise und Oberleitungen gefallen sind, das Problem. Bei Hauptstrecken der Bahn, wie etwa von München in Richtung Österreich oder nach Augsburg, gebe es keine Probleme. Laut eines Sprechers könne es hier allenfalls vereinzelt zu Weichenstörungen kommen.

Donnerstag, 0.30 Uhr: Person stirbt auf A8 im Stau

Auf der A8 zwischen Ulm und der Albhochfläche geht es seit Mittwochabend nicht mehr weiter. Die Einsatzkräfte kommen nur langsam voran. Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Im Stau ist jemand gestorben. Todesursache ist wohl ein Herzinfarkt“, so ein Polizeisprecher. Die eintreffenden Rettungskräfte hätten nichts mehr für die Person tun können.

Mittwoch 23.00 Uhr: Lawine reißt Deutsch-Australier vor den Augen der Eltern in den Tod

Die Familie sei in St. Anton am Arlberg abseits der Pisten unterwegs gewesen und in sehr steilem Gelände nicht weitergekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Der 16-Jährige habe einen Notruf abgesetzt. Während die Retter unterwegs waren, um die Familie zu bergen, habe ihn eine Lawine erfasst. Der Junge sei zwar nach 20 Minuten geborgen worden, habe jedoch nicht reanimiert werden können. Der Vater sei Deutscher, die Mutter Australierin. Die Familie lebt in Australien. Sie war nach Angaben des Polizeisprechers ohne Notfallausrüstung wie Schaufel oder Lawinensuchgerät unterwegs.

