Weil sich die Kasse in einem Supermarkt nicht öffnen ließ, haben zwei Räuber kurzerhand Ware eingescannt - allerdings vergeblich. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die mit Pistole und Messer bewaffneten Männer in Weissach (Kreis Böblingen) zunächst Geld von einer Kassiererin verlangt. Weil die Frau die Kasse am Montagabend nicht öffnen konnte, nahmen die Maskierten Ware aus der Auslage und scannten sie ein. Doch die Kasse sprang nicht auf - ein Mitarbeiter des Einkaufmarktes löste schließlich Alarm aus. Die Täter mussten ohne Beute flüchten.

Pressemitteilung