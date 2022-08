Karten fürs Dorniermuseum zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Donnerstag, 1. September, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880031 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Dorniermuseum“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Unmittelbar am Flughafen Friedrichshafen gelegen, macht das Dorniermuseum 100 Jahre spannende Luft- und Raumfahrtgeschichte erlebbar. Die einem Flugzeughangar nachempfundene Architektur beherbergt auf 6000 Quadratmetern knapp 400 Exponate, darunter zwölf Originalflugzeuge, sieben 1:1 Ausstellungsstücke aus der Raumfahrt sowie zwei Nachbauten im Originalmaßstab der Flugzeuge Dornier Merkur und Dornier Wal.

„Jeder Mensch kann ein Pionier sein!“ – Das ist die Kernbotschaft des Dorniermuseums. Mit ihr nimmt das Museum direkten Bezug auf Claude Dornier, der in den 1920er-Jahren eine Vielzahl an Flugzeugprojekten realisierte, die – technisch revolutionär – fast vollständig aus Metall gefertigt sind: Der Merkur erfliegt sieben Weltrekorde, der Polarforscher Roald Amundsen erkundet 1925 mit dem Wal in spektakulären Flügen die Arktis, das Flugschiff Do X geht als größtes Flugzeug seiner Zeit in die Geschichte ein. Während der Sommerferien läuft im Museum noch die große Kinder-Raumfahrtausstellung die das Weltall für Familien und kleine Entdecker erlebbar macht. Dabei werden viele Fragen rund um das Weltall und die Raumfahrt beantwortet. Und Achtung! Außerirdisches Gestein vom Planeten Mars, eine Außerirdischen-Sammlung sowie eine Lego-Marsstation erwartet die kleinen Besucher. Außerdem kann ein echter Raumanzug ganz aus der Nähe bestaunt werden.

