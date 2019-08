Karten fürs Captain’s Dinner auf der „Sonnenkönigin“ zu gewinnen

Zu einer ganz besonderen Fahrt legt die „Sonnenkönigin“ am 21. September im Hafen von Friedrichshafen ab. Nach dem Boarding ab 18 Uhr werden die Gäste mit einem Aperitif zum Captain’s Dinner willkommen geheißen. Das Gala-Diner in mehreren Gängen findet in elegant-maritimer Atmosphäre statt und wird musikalisch von der Schweizer Band Maxin untermalt. Die Captain’s-Dinner-Fahrt wird gegen ein Uhr zu Ende sein. Dann legt die Sonnenkönigin wieder im Hafen in Friedrichshafen an.

Das exklusive Event- und Charterschiff MS Sonnenkönigin zählt zu einem der außergewöhnlichsten Eventlocations im Bodenseeraum. Die Ausstattung, Mobiliar und auch die Dekoration des Schiffes sind sehr erlesen. Auf drei Ebenen bietet die „MS Sonnenkönigin“ Platz für bis zu 1000 Gäste und wird dank ausgefeilter Veranstaltungstechnik zu einer schwimmenden Eventplattform.

Der Bau der „Sonnenkönigin“ markierte einst einen Meilenstein in der Geschichte der Bodenseeschifffahrt. Sie ist futuristisch im Design und einzigartig in der Größe. Kein anderes Schiff am See lässt sich mit der „Sonnenkönigin“ vergleichen – von den Ausmaßen her und von den Möglichkeiten. À la carte Küche, vier Bars, modernste Lichttechnik sind Standard. Das Herzstück bilden eine ausfahrbare Bühne und eine Tribüne auf dem Hauptdeck. Im Rahmen unserer Sommerzeit-Serie verlosen wir heute einmal zwei Karten für das Captain’s Dinner am 21. September auf der „Sonnenkönigin“ inklusive reservierter Sitzplätze. Wer bei diesem besonderen Ereignis gratis dabei sein möchte, sollte anrufen.