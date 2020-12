Fünf Bewerbungen für die neue Beigeordneten-Stelle sind zuletzt noch im Rennen gewesen – am Donnerstag hat der Gemeinderat in einer Sondersitzung eine erste Vorauswahl daraus getroffen. Drei Kandidaten sehen die Ratsmitglieder demnach in der engeren Auswahl, diese sollen sich am 16. Dezember vor der Wahl im Gemeinderat persönlich vorstellen.

Mittels einer geheimen Wahl entschied das Gremium für jeden der fünf Kandidaten separat, ob dieser zu einer persönlichen Vorstellung in die Gemeinderatssitzung eingeladen werden soll oder nicht.