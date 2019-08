Der Karlsruher SC möchte heute seinen Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga stoppen. Nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander peilen die Badener im Duell der Aufsteiger beim VfL Osnabrück wieder einen Sieg an. Trainer Alois Schwartz kann nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Gewinnt der KSC, würde er in der Tabelle an den Niedersachsen vorbeiziehen und ins obere Mittelfeld vorrücken.

