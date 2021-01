Karlsruher SC will gegen Heidenheim Erfolgsserie ausbauen

Von Schwäbische Zeitung

Die engagierte Bubsheimerin Elsbeth Staiger will mit einem „Rentnernachmittag“ in neuer Form die Rentner aus der ganzen Region zusammenführen. Gisela Spreng hat nachgefragt, mit welchen Vorstellungen sie das Projekt in Angriff nehmen will.

Frau Staiger, warum ist Ihnen dieser Rentnernachmittag so wichtig?

Wir hatten in Bubsheim eine Seniorengemeinschaft, die sich regelmäßig im Vereinsheim des SV Bubsheim getroffen hat. Das war eine eingeschworene Clique von einheimischen Rentnern, die aber im Januar aus Altersgründen ihre ...