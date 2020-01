Karlsruher SC verpflichtet Stürmer Guèye vom SC Paderborn

Der Karlsruher SC hat kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode den Angreifer Babacar Guèye verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Bundesligisten SC Paderborn und soll dem KSC im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga helfen. „Ich bin froh jetzt hier in Karlsruhe zu sein und will die Mannschaft mit meinen Toren bei ihrem Ziel, die Klasse zu halten, bestmöglich unterstützen“, sagte der Senegalese laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Zuvor hatte er bei den Badenern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. In der Bundesliga ist Guèye in dieser Saison lediglich zu drei Einsätzen gekommen.

KSC-Kader

KSC-Spielplan

Tabelle 2. Bundesliga

KSC-Mitteilung zu Guèye