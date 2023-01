Karlsruher SC verliert erstes Testspiel im Trainingslager

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat das erste von zwei Testspielen im Trainingslager im spanischen Estepona verloren. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner, der in der Halbzeitpause komplett durchwechselte, verlor am Sonntag gegen Puskás Akadémia FC mit 0:1 (0:1). Das Siegtor für den ungarischen Erstligisten erzielte Jakov Puljic in der 30. Minute.

Ihren zweiten Test in Andalusien bestreiten die Karlsruher am Freitag (16.00 Uhr) gegen RB Salzburg. Das Spiel in Marbella geht über zweimal 60 Minuten. In seinem ersten Liga-Spiel im neuen Jahr trifft der Tabellen-13. am 27. Januar im heimischen Wildpark auf den SC Paderborn.

