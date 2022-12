Karlsruher SC trennt sich 1:1 von Viktoria Köln

Der Karlsruher SC ist in seinem ersten Testspiel während der WM-Pause nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Tabellen-13. der 2. Fußball-Bundesliga trennte sich am Freitag vom Drittligisten Viktoria Köln 1:1 (0:1). Die Rheinländer gingen im eigenen Stadion durch Jamil Siebert bereits in der siebten Minute in Führung. Der eingewechselte Mikkel Kaufmann (77.) glich in der zweiten Halbzeit für die Badener aus. Trainer Christian Eichner testete unter anderem mit den Innenverteidigern Florian Ballas, Daniel O'Shaughnessy und Christoph Kobald erstmals die angekündigte Dreierkette.

