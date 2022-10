Karlsruher SC startet im Pokal wieder mit Marcel Franke

Innenverteidiger Marcel Franke vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ist nach seiner Stammzellenspende wieder einsatzbereit. Trainer Christian Eichner plant für die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) beim Ligakonkurrenten SV Sandhausen wieder fest mit dem 29-Jährigen. „Er wird nicht nur im Kader stehen, er wird Mittwochabend auf dem Feld stehen“, bestätigte der KSC-Coach am Dienstag. Franke hatte am Samstag beim 1:2 gegen den SV Darmstadt 98 gefehlt, weil er am Donnerstag Stammzellen gespendet hatte.

Auch sonst kann Eichner aus dem Vollen schöpfen. 25 Spieler standen beim ersten Training der Woche auf dem Feld. „Es gab ein, zwei Wehwehchen, die wir aber in den Griff bekommen haben“, sagte er.

In Sandhausen trifft der frühere Co-Trainer Eichner auf seinen früheren Chef beim KSC, Alois Schwartz. „Er hat klare Prinzipien und eine klare Spielweise“, sagte der frühere Bundesliga-Verteidiger. Die Mannschaft muss nach Aussage von Eichner wie Sandhausen insbesondere auch kämpferische Qualitäten zeigen. „Denn nur wenn wir das tun, werden wir eine Chance haben, dass unsere Kugel weiterhin im Lostopf bleiben wird“, sagte der Coach.

Das offizielle Kontingent von 2200 Karten haben der KSC und seine Fans derweil komplett abgerufen. In Sicherheitskreisen wird erwartet, dass sich mindestens doppelt so viele Karlsruher auf den Weg in das nur rund 45 Kilometer entfernte Sandhausen machen werden.

