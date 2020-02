Kapitän David Pisot sitzt beim Karlsruher SC erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel auf der Bank. Trainer Christian Eichner lässt den Verteidiger, der bislang jede Partie in der 2. Fußball-Bundesliga über die volle Distanz absolviert hat, im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zunächst draußen. Stattdessen beginnt Christoph Kobald im Abwehrzentrum neben Daniel Gordon. Auch Winter-Neuzugang Änis Ben-Hatira steht in der Startelf der in der 2. Liga seit sieben Spielen sieglosen Badener.

