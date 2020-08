Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat nun mehr als 10 000 Mitglieder. Dass die Marke in der Coronavirus-Krise erreicht werde, sei „ein großartiges Zeichen“, teilte der badische Club am Sonntag mit. „Dass wir jetzt, in einer Phase, in der Fußball nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden darf, innerhalb von 10 Tagen über 500 neue Mitglieder gewinnen konnten, freut uns besonders“, sagte der neue KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze.

