Karlsruher SC leiht Stürmer Grozurek von Sturm Graz aus

Der Karlsruher SC hat Lukas Grozurek von Sturm Graz für die kommende Saison ausgeliehen. Wie der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag bekannt gab, hat sich der KSC zudem eine Kaufoption für den 27-jährigen Stürmer gesichert. In der vergangenen Saison erzielte Grozurek in der österreichischen Bundesliga in 26 Spielen fünf Treffer und bereitete zwei Tore vor. Insgesamt kommt der Wiener auf 182 Partien, 24 Treffer und 15 Vorlagen für Rapid Wien, Wacker Mölding sowie Graz. In der Europa League war er bislang in neun Hauptrundenpartien im Einsatz.

Mitteilung