Karlsruher SC im Abstiegskampf: Erstmals Gueye von Beginn an

Der Karlsruher SC beginnt in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals mit Winter-Neuzugang Babacar Gueye. Der Offensivspieler aus dem Senegal steht in der Startelf für die richtungsweisende Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück. Auch der zuletzt gesperrte Innenverteidiger Daniel Gordon rückte wieder ins erste Aufgebot von Trainer Christian Eichner. Dafür sitzen Christoph Kobald und Alexander Groiß vorerst auf der Bank.

