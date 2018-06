Der Karlsruher SC hat den Abwehrspieler Marin Sverko ausgeliehen. Der 20-Jährige kehrt vom FSV Mainz 05 zurück zum KSC, für den er bereits in der Jugend gespielt hatte. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. „Mit dem, was er in seiner Zeit in Mainz gelernt und mitgenommen hat, kann er hier bei uns nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen“, sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Sverko war im Januar 2017 nach Mainz gewechselt, dort bisher aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen.

