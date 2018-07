Der Karlsruher SC hat zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga am Freitag ein 1:1 beim Zweitliga- Absteiger Eintracht Braunschweig erkämpft. Vor 20 000 Zuschauern sorgte KSC-Profi Marvin Wanitzek in der 24. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Gäste-Führung. Onur Bulut konnte für die Mannschaft des neuen Trainers Henrik Pederson nach dem Seitenwechsel ausgleichen (56. Minute).

Die Gastgeber waren über weite Strecken das aktivere Team, scheiterten jedoch mehrmals am starken Karlsruher Schlussmann Benjamin Uphoff oder an der Querlatte. In der Schlussphase war aber der KSC dem Siegtreffer näher. Wegen Temperaturen weit über 30 Grad wurde die Partie immer wieder für kurze Trinkpausen unterbrochen.

Spielstatistik