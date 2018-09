Anders als im heimischen Wildpark-Stadion präsentiert sich der Karlsruher SC auswärts bislang konstant. Mit dem 1:0 (0:0) beim VfL Osnabrück feierten die Badener in der 3. Fußball-Liga am Samstag den zweiten Saisonsieg. In der Fremde hat der KSC damit in vier Partien acht Punkte gesammelt. „Wir haben jetzt auswärts noch kein Spiel verloren. Das ist ein Zweier-Schnitt, das ist super. Aber Zuhause sind wir sehr mau“, bilanzierte Cheftrainer Alois Schwartz.

Zuhause sind es vor der nächsten Aufgabe am Samstag gegen Aufsteiger KFC Uerdingen nur zwei Punkte aus drei Spielen. Dabei war gerade die Heimstärke in der Vorsaison einer der großen Trümpfe, als die Badener 18 Mal in Serie auf eigenem Platz ungeschlagen blieben. „Da müssen wir einfach den Hebel ansetzen, dass wir daheim wieder genauso kompakt auftreten und vor dem gegnerischen Tor effektiver werden“, sagte der 51-jährige Schwartz.

Beim Sieg in Osnabrück erzielte Anton Fink per einstudierter Freistoßvariante den Treffer des Tages (56. Minute). Der KSC fügte den Niedersachsen damit vor 9051 Zuschauern die erste Saisonniederlage zu.

