Karlsruher OB bleibt Präsident des Bibliotheksverbandes

Der Karlsruher Oberbürgermeister und SPD-Politiker Frank Mentrup ist an der Spitze des Bibliotheksverbandes bestätigt worden. Neue Vizepräsidentin ist die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast, wie der Verband am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Die Organisation vertritt bundesweit mehr als 9000 Bibliotheken.

„Bibliotheken sind wichtige Orte für gesellschaftlichen und kulturellen Austausch und müssen Bestandteil moderner Stadtentwicklung sein“, sagte Künast in einer Videobotschaft für die Mitgliederversammlung. Sie wolle sich gemeinsam mit anderen Verantwortlichen dafür einsetzen, dass Bibliotheken entsprechend ihrer Bedeutung eine gute Ausstattung erhielten, sagte die frühere Bundesministerin.

