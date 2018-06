Nach dem Straßenbahntunnel durch die Karlsruher Innenstadt kann auch der Straßentunnel unter der Kriegsstraße gebaut werden. Das Bundesverkehrsministerium habe bestätigt, dass es weiterhin von der Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts ausgehe, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Montag. Zuvor hatten Zweifel des Bundesrechnungshofs an der Wirtschaftlichkeit des Projekts Sorgen in Karlsruhe ausgelöst, das rund 900 Millionen Euro teure Gesamtvorhaben könnte Stückwerk bleiben. Die sogenannte Kombilösung besteht aus einem Straßenbahntunnel unter der Innenstadt, der weit fortgeschritten ist, und dem Rückbau einer Hauptverkehrsstraße mit einem 1,6 Kilometer langen Tunnel und einer Straßenbahntrasse.

