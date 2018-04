Karlsruher Gemeinderat berät über ersten Drogenkonsumraum

In der Fußball-Kreisliga B1 ist der TSV Rißtissen in Allmendingen über ein 1:1 nicht hinausgekommen und verlor dadurch an Boden. Altheim II trat in Donaurieden wegen Spielermangels nicht an.

Kreisliga B1: TSV Allmendingen - TSV Rißtissen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Stefan Beck (38.), 1:1 Georgios Sarigiannidis (68.). - Der TSV war einem Sieg nahe, verschoss aber in der 88. Minute einen Elfmeter. - Reserven: 0:3.

FC Schmiechtal - SV Granheim 4:1 (3:1).