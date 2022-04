Karlsruher Christen stellen da Vincis Abendmahl nach

Die ökumenische Citykirchenarbeit „Fächersegen“ in Karlsruhe lädt am Donnerstag (ab 16.00 Uhr) zu einem Friedensmahl auf den Marktplatz. Sie will dabei nicht weniger als das Gemälde „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vincis aus dem 15. Jahrhundert in einer fleischgewordenen, modernen Interpretation darstellen: Zwölf moderne Jünger - Junge, Alte, Frauen, Männer aus verschiedenen Ländern und sogar ein Baby - sollen am „Tisch des Friedens“ Brot an Passanten und Passantinnen verteilen mit den Worten „Friede sei mit dir“. Der evangelische Citypfarrer Dirk Keller erklärte dazu: „Die Brotstücke sind ein Zeichen dafür, dass wir an den Frieden glauben und ihn weitergeben.“ Das Brot werde extra für die Aktion gebacken.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-909715/2