Karlsruhe rückt zum Stadtgeburtstag die Kultur ins Zentrum

Mit mehr als 500 Kulturveranstaltungen feiert Karlsruhe im kommenden Jahr den 300. Jahrestag seiner Stadtgründung. „Wir haben die Hochkultur wie die Mitmachkultur und viele Stadtteilprojekte“, sagte Projektgeschäftsführer Martin Wacker am Donnerstag in Karlsruhe. „Mit 10 000 Aktiven ist hier eine echte Bürgerbewegung für den Stadtgeburtstag entstanden.“

Am 17. Juni, dem historischen Gründungsdatum, beginnt mit einem Konzert im Karlsruher Schloss ein Sommerfestival, das sich bis zum 27. September erstrecken wird. Zu einer Multimedia-Inszenierung vor dem Schloss mit Tanz und Feuerwerk werden am 20. Juni 36 000 Zuschauer erwartet. Vier große Ausstellungen präsentieren das Leben des Stadtgründers Karl Wilhelm (Badisches Landesmuseum) ebenso wie die zeitgenössische digitale Kunst in der Ausstellung „Globale“ (Zentrum für Kunst und Medientechnologie, ZKM). Auch eine digitale Stadtgeschichte sei in Vorbereitung, sagte Kulturreferentin Susanne Asche.

Im Jubiläumsjahr werde Karlsruhe seine Bedeutung als Kulturstadt bekräftigen, sagte Kulturbürgermeister Wolfram Jäger (CDU). „Bei einer Einwohnerzahl von 313 000 haben wir eine Kulturdichte, die einer Metropole gleichkommt.“