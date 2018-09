Der Karlsruher SC schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und hat am 10. Spieltag der 3. Fußball-Liga die Tabellenspitze erobert. Mit dem 2:0 (1:0) gegen Energie Cottbus feierte der KSC am Samstagnachmittag den vierten Sieg in Serie. Den Führungstreffer der Badener erzielte Marvin Pourié in der 25. Minute. Anton Fink (55.) besorgte nach dem Wechsel den Endstand.