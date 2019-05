(dpa/lsw) - Mit einem großen Fest feiert Karlsruhe Ende Mai den 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Zu den Höhepunkten zählen Livemusik, Infostände und der Tag der offenen Tür im Bundesverfassungsgericht. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) unterstrich die überragende Bedeutung des Grundgesetzes: „In aktuellen Zeiten wird es für viele erstmal greifbar, dass Recht und Rechtsstaatlichkeit ein ganz wichtiges Gut sind.“

In anderen europäischen Staaten erlebe man, dass es darum gehe, eine Art Mehrheitsdiktatur unter einem demokratischen Label zu errichten. Das mache das aktuelle Jubiläum des Grundgesetzes ganz besonders bedeutsam, sagte Mentrup. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag am 22. Mai mit einer Ansprache. Der 23. Mai - als eigentlicher Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes - wird mit einem Konzert der Badischen Staatskapelle vor dem Schloss gefeiert.

„In den Tagen darauf haben Sie es mit allen Kulturtechniken zu tun, die da so geboten werden“, sagte Mentrup. Am 24. und 25. Mai lädt die Stadt zu einem großen Bürgerfest mit Musik, Kabarett und Theateraufführungen zum Thema Recht. Auf der sogenannten #takeyourrights-Bühne haben Jugendliche die Möglichkeit, mit Bundesverfassungsrichtern zu diskutieren. Auch die „Fridays for Future“-Bewegung soll dort ein Thema sein.

Der Parlamentarische Rat mit seinen 65 Mitgliedern tagte im September 1948 zum ersten Mal. Am 8. Mai 1949 wurde das Grundgesetz mit 53 gegen zwölf Stimmen angenommen. Am 23. Mai wurde die Verfassung verkündet.

