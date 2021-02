Kurz nach Abschluss der Zeugenvernehmungen im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht dazu am Mittwoch (9.30 Uhr) noch eine Entscheidung. Dabei geht es um einen V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz, den Grüne, Linke und FDP befragen wollen. Die Bundesregierung hatte das verweigert. Deshalb hatten die drei Oppositionsfraktionen eine Organklage in Karlsruhe eingereicht. (Az. 2 BvE 4/18)

Der Geheimdienstmitarbeiter hatte den Kontakt zu einer Quelle in der Berliner Fussilet-Moschee gehalten, wo auch Anis Amri verkehrte. Der Islamist war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast. Zwölf Menschen wurden getötet. Amri wurde später in Italien von der Polizei erschossen.

Der Ausschuss hat die Aufgabe, Behördenfehler aufzuklären. Vergangenen Donnerstag war die Beweisaufnahme vorläufig abgeschlossen worden. Jetzt soll der Abschlussbericht entstehen.

