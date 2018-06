Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Bombenverdacht hält Karlsruhe in Atem: Bei den Bauarbeiten zum Straßenbahntunnel sind Experten in der Stadtmitte auf ein verdächtiges Metallobjekt gestoßen. Sie wollen es am Freitag genau untersuchen. Dafür werden die Straßen um das Ettlinger Tor ab 13.00 Uhr komplett gesperrt. „Wenn es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, entschärfen wir sofort“, sagte Stadtsprecherin Helga Riedel am Donnerstag. Klaus-Peter Olsson vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg zeigte sich optimistisch. „Im Normalfall entschärfen wir Blindgänger innerhalb von 30 Minuten.“