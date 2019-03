Karlsruhe übernimmt Tabellenführung der dritten Liga

Der Karlsruher SC hat die Tabellenführung der dritten Bundesliga übernommen. Die Badener gewannen im Freitagabendspiel beim KFC Uerdingen mit 3:1 (2:1). Marc Lorenz hatte den KSC mit seinem vierten Saisontreffer bereits in der elften Minute in Führung gebracht. Anton Fink (28.) legte per Foulelfmeter nach. Roberto Rodriguez gelang in der 40. Minute der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Marvin Pourié brachte in der zweiten Hälfte mit seinem Treffer zum 3:1 (63.) den KSC endgültig auf die Siegerstraße. Der VfL Osnabrück kann sich jedoch am Samstag die Tabellenführung durch einen Punktgewinn wieder zurückerobern. „Es fühlt sich gut an, dass wir drei Punkte mitgenommen haben. Trotzdem ist das nur eine Momentaufnahme. Es ist noch viel Holz, aber das nehmen wir jetzt gerne mit“, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz bei Magenta Sport.

Karlsruhe, bei dem wieder Stammtorhüter Benjamin Uphoff zwischen den Posten stand, knüpfte zunächst nahtlos an die spielerische und kämpferische Leistung aus dem Spitzenspiel des vergangenen Wochenendes gegen Osnabrück an. Uerdingen dagegen konnte nur phasenweise überzeugen und verlor in der 83. Minute seinen Torhüter Rene Vollath nach wegen einer Knieverletzung. Christian Dorda hatte bereits in der 27. Minute vor dem einschussbereiten Pourié geklärt. Nach der erneuten Führung spielte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz die Partie routiniert nach Hause, Uerdingen dagegen fand keine Mittel mehr, Karlsruhes siebten Auswärtssieg der Saison noch in Gefahr zu bringen.