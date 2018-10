Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel geht an Martin Brandlmayr

Über die Fusion der Ravensburger Gemeinschaftsschulen, den Abriss der Kuppelnauschule samt Sporthalle und den Bau eines Bildungszentrums an gleicher Stelle entscheidet am Montag (16 Uhr) der Gemeinderat. Es wäre eines der größten Projekte in den vergangenen Jahrzehnten - und die teuerste Maßnahme der Stadtgeschichte dazu. Es zeichnet sich eine Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung ab, doch es gibt auch kritische Stimmen und Widerstand. Alle wichtigen Informationen im Überblick:

Warum das Ganze überhaupt?