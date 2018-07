Karin Becker übernimmt Intendanz an Konstanzer Theater

Die Theatermanagerin Karin Becker (50) wechselt vom Hamburger Thalia-Theater nach Konstanz. Dort trete sie zur Spielzeit 2020/2021 als Intendantin die Nachfolge von Christoph Nix an, schrieben die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ am Samstag. Der Konstanzer Gemeinderat habe dies am Donnerstagabend entschieden. Becker ist derzeit am Thalia-Theater künstlerische Betriebsdirektorin.

Sie ist seit fast 30 Jahren an großen deutschen Bühnen tätig. So arbeitete sie unter anderem mehr als ein Jahrzehnt mit Friedrich Schirmer an der Esslinger Landesbühne, am Stuttgarter Schauspiel und am Hamburger Schauspielhaus.