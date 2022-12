Karaoke per Handy auf der Autobahn: Polizei stoppt Sängerin

Auf der Autobahn 81 ist eine Frau von der Polizei gestoppt worden, weil sie am Steuer Karaoke gesungen hat. Die 32-Jährige erklärte, sie sei Sängerin und Tänzerin und probe auf dem Weg zu einem Auftritt noch ihre Lieder. Immer wieder habe die Frau am Donnerstagabend auf ihre Gesangs-App auf dem Handy geschaut und dabei links und rechts die Fahrbahnmarkierung der Autobahn überfahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Frau hatte ihr Handy demnach auf den Schoß gelegt und die Texte darauf mitgesungen. Die Polizisten hielten sie schließlich in Stuttgart an. Der Preis für die Schlinger-Fahrt ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, trotz des Mitgefühls der Polizisten für das Lampenfieber der Dame. Immerhin habe die Frau weiter zu ihrem Auftritt fahren dürfen, hieß es.

PM Polizei

© dpa-infocom, dpa:221230-99-57395/2