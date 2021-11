Kappelbergtunnel in Fellbach mehrere Stunden gesperrt

Fast drei Stunden hat die Polizei den Kappelbergtunnel in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nach einem Unfall am Donnerstagabend gesperrt. An dem Auffahrunfall waren vier Autos beteiligt, drei Personen wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Den Schaden bezifferte er auf mehrere 10.000 Euro. Grund für die lange Sperrung war ausgelaufener Diesel, der von der Fahrbahn entfernt werden musste. Auch mussten die Unfallautos abgeschleppt werden.

