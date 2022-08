Ohne Kapitän Benjamin Hübner muss die TSG 1899 Hoffenheim den Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach bestreiten. Der Abwehrspieler hat sich am vergangenen Sonntag in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim SV Rödinghausen eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Vereinsmitteilung

