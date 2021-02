Kapitän Diekmeier stärkt Interimstrainern den Rücken

Die Profis des SV Sandhausen sprechen sich für Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger als langfristige Lösung des Fußball-Zweitligisten auf der Trainerposition aus. „Keiner kennt den Club besser als die beiden“, sagte Kapitän Dennis Diekmeier am Mittwoch: „Sie arbeiten schon lange mit uns zusammen und sind genau die richtigen Personen, um diese Aufgabe zu lösen. Sie lieben den SV Sandhausen und werden alles geben, um mit dem Verein die Klasse zu halten.“

Kulovits und Kleppinger waren von den Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Tabellen-17. zunächst als Interimslösung präsentiert worden, nachdem Michael Schiele bereits als zweiter Coach in dieser Saison freigestellt worden war. An diesem Status ändert sich vorerst nichts. „Die Trainerfrage werden wir auch weiterhin von Spiel zu Spiel entscheiden“, bestätigte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca vor dem Krisenduell am Sonntag mit dem ebenfalls abstiegsgefährdeten VfL Osnabrück (13.30 Uhr/Sky).

© dpa-infocom, dpa:210224-99-573350/2

Kader

Spielplan