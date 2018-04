Unbekannte haben eine Kapelle im Enzkreis mit Nazi-Symbolen und anderen Graffiti beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen Fassade und Innenraum der Kapelle in Kämpfelbach verunstaltet. Zudem zerstörten sie 13 Glaseinsätze von Fenstern. Aufgrund der Symbole gehen die Ermittler von einem rechts motivierten Hintergrund aus. Konkret gegen die Kapelle habe sich die Tat aber wohl nicht gerichtet, sagte ein Sprecher. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen an einer Grundschule und einer nahegelegenen Kapelle Mitte des Monats. Die Polizei bat um Hinweise von Zeugen.

Mitteilung