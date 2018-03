Ein Kanufahrer hat am Sonntag eine Wasserleiche im Altrhein in Schwanau (Ortenaukreis) entdeckt. Wie die Polizei in Offenburg am Abend mitteilte, wird ein Zusammenhang zu einem vermissten 18-Jährigen aus Lahr geprüft. Der junge Mann war im Februar nach einem Discobesuch nicht nach Hause gekommen und von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Zur Klärung der Identität der Leiche sowie der Todesursache sollen zunächst weitere rechtsmedizinische Untersuchungen erfolgen.