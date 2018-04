Kandidaten für RTL-„Bachelor in Paradise“ stehen fest

Segelschuh-Schwabe Johannes Haller ist ebenso dabei wie Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne - die Kandidaten der neuen RTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ stehen fest. Wie der Privatsender mitteilte, startet die Sendung, in der glücklose Teilnehmer von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ zusammengebracht werden, am 9. Mai um 20.15 Uhr. Auf Koh Samui in Thailand lernen sich Kandidaten früherer Staffeln demnach sechs Wochen lang bei Dates besser kennen - und möglicherweise auch lieben.

Einen zweiten Anlauf nimmt unter anderem Johannes Haller vom Bodensee. Der Schwabe mit den Segelschuhen und den blondierten Haaren hatte von „Bachelorette“ Jessica Paszka im Finale keine Rose mehr bekommen. Auch Carina Spack aus der jüngsten „Bachelor“-Staffel will es noch einmal wissen. Insgesamt treffen 14 Singles aufeinander.

Zwei von ihnen werden wohl nicht zusammenfinden: Neben Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne ist nämlich eine der Damen dabei, der er damals keine Rose mehr gab: Pamela Gil Marta. „Auf den Oli könnte ich im Paradies verzichten“, wird sie von RTL zitiert.

Bei „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ vergibt ein Single Rosen an die Kandidaten, die eine Runde weiter sind. In dem neuen Format sollen Männer und Frauen abwechselnd im Wochentakt Rosen verteilen.

