Point Guard Trae Bell-Haynes wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Hakro Merlins Crailsheim auf das Parkett gehen. Das gab der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der neue Club des 25 Jahre alten Kanadiers wurde dabei nicht genannt. In der vergangenen Spielzeit bestritt Bell-Haynes alle 38 Partien für die Merlins und erzielte dabei im Schnitt 18 Punkte.

