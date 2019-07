Kampfhunde auf 15-Jährigen gehetzt? Zwei Verdächtige festgenommen

Weil sie in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Kampfhunde auf einen 15 Jahre alten Jugendlichen gehetzt haben sollen, sind zwei junge Männer im Alter von 16 und 22 Jahren festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sitzt der 16-Jährige inzwischen in Haft. Der Haftbefehl gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Bei der Hundeattacke am 10. Juni erlitt der Jugendliche schwerwiegende, teilweise entstellende Gesichtsverletzungen. Die Hunde - zwei American Staffordshire Terrier - wurden ins Tierheim gebracht. Sie waren bei dem Angriff nicht angeleint und ohne Maulkorb.

Beiden Tieren wurden unter Betäubung DNA-Proben genommen, die Auswerteergebnisse stehen noch aus. Halter der Hunde ist der 21-jährige Bruder des 16-jährigen Beschuldigten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.