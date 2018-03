So sehen Tatorte in Fernsehkrimis aus: eine Seitenstraße in einem Industriegebiet, rechts und links heruntergekommene Gebäude, dazu schmierige Lokalitäten. Genauso lässt sich aber auch ein wirklicher Tatort beschreiben. Er liegt am Ende der Neu-Ulmer Industriestraße, schon tagsüber eine zweifelhafte Gegend, nach Einbruch der Dunkelheit sowieso. Am Abend des 16. Dezember 2012 starb dort ein Mensch, erschossen auf offener Straße. Der erste Tote in Auseinandersetzungen, die in der Öffentlichkeit als Ulmer Rockerkrieg wahrgenommen werden.

Die Polizei hört diesen Ausdruck nicht gerne. Von Krieg zu sprechen, sei überzogen. Wolfgang Jürgens, Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums, bestätigt jedoch: „Es ist eine Steigerung der Gewalt im Hinblick auf Quantität und Qualität zu verzeichnen.“ Worum es geht, ist klar: ums Geld. Gut verdienen lässt sich nach wie vor im Rotlichtmilieu. Allein im Stadtbereich Ulm sind regelmäßig 90 bis 130 Prostituierte tätig. Eines der Zentren des käuflichen Sex ist die Blaubeurer Straße gleich nach dem Ikea-Möbelmarkt.

Kontrolle des Drogenhandels

Auch die Herrschaft über die Eingänge angesagter Klubs oder Diskotheken verschafft Einkommen. Wer an der Türe steht, kontrolliert den Drogenhandel im Innern. Dabei geht es längst nicht nur um schummrige Tanzschuppen vor der Stadt. Auch der Club Myers mitten im Zentrum war Schauplatz der Streitereien. Vor drei Jahren kam es dreimal zu Anschlägen mit Buttersäure. Die Gäste flüchteten panisch vor dem Gestank, während die Staatsgewalt praktisch zusehen konnte: Der historische Backsteinbau des Ulmer Polizeipräsidiums liegt vis-à-vis.

Üblicherweise gibt es Platzhirsche, die sich die Geschäfte sichern. Zu ihnen gehört in der Ulmer Gegend Prinz Marcus von Anhalt, auch als Protz-Prinz bekannt. Den Adelstitel hat der gelernte Metzger gekauft. Früher hieß er einfach Marcus Eberhardt. Mit dem Betrieb von Bordellen hat der Prinz Millionen gemacht. Gut 20 solcher Einrichtungen sollen ihm in Deutschland gehören. Drei davon stehen in Ulm beziehungsweise Neu-Ulm. Nach Informationen aus Polizeikreisen lässt er sie von den Hells Angels schützen, einer der berüchtigsten Rockerformationen. In der Ulmer Gegend geschieht dies dezent ohne martialische Auftritte.

Angeblich hat sich der Prinz an der Donau eine solche Position gesichert, dass gegen ihn nichts geht. Zumindest war dies bisher so. Im Januar ist er jedoch vor dem Augsburger Landgericht wegen Steuerhinterziehung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Nicht mehr selber nach dem Rechten sehen zu können, könnte seine Machtposition unterminieren. Bisher war Prinz Marcus von den örtlichen Machtkämpfen ziemlich unberührt. Anders erging es Murat C., 2012 Besitzer eines Bordells in Neu-Ulm sowie Betreiber des Club Myers im Ulmer Zentrum. Seine Geschichte steht im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen in der Neu-Ulmer Industriestraße.

Er schien 2012 zu schwächeln – ein Übernahmekandidat für aufsteigende Mächte. Als solche fühlen sich seinerzeit die kosovarisch-stämmigen Brüder Bestrim und Blerim B. Die beiden leiten die Bande Rock Machine. Sie ist 2011 in Neu-Ulm aufgetaucht und rekrutiert sich aus Leuten vom Balkan. Zeitweise hat der Stuttgarter Ex-Polizist Suat E. die Führung inne. Als er wegen Betrug in den Knast wandert, schlägt die Stunde der Gebrüder B. – und der Bordellbetreiber Murat C. bekommt Ärger. In seinen Club Myers fliegen die stinkenden Flüssigkeiten. Gegen sein Bordell gibt es Bombendrohungen. Rasch verortet Murat C. die Ansprechpartner für solche Zwischenfälle: die Brüder Bestrim und BlerimB. Vor einem türkischen Vereinslokal in der Neu-Ulmer Industriestraße soll es schließlich am 16. Dezember 2012 eine Aussprache geben. Rasch entsteht eine Schlägerei. Schüsse fallen. Die beiden Begleiter von Murat C. gehen zu Boden: Eduard W., Betreiber einer Sicherheitsfirma sowie Ex-Türsteher, und Alex S. Ersterer kommt um.

Bis weit in das Jahr 2014 hinein versucht das Landgericht Memmingen zu klären, was in der Industriestraße wirklich geschah. Wegen gemeinschaftlichen Mordes sind Bestrim B., Blerim B. und ihr Anhänger Asmon G. angeklagt. Alle drei schweigen nicht nur. Sie amüsieren sich auch im Gerichtssaal. Alle drei tun dies mit einem gewissen Recht. Klar ist nämlich, dass Asmon G. geschossen hat. Die Brüder wissen, ihnen kann im Zweifel nicht einmal eine Absprache zum Mord nachgewiesen werden. So kommt es.

Einer der beiden wird freigesprochen, der andere erhält ein Jahr Haft wegen versuchter Strafvereitelung. Asmon G. muss zwar zwölf Jahre ins Gefängnis. Durch die Schüsse hat sich der frühere Mitläufer jedoch den fürs eigene Image so wichtigen Respekt in der Szene erworben. Zudem kann er darauf setzen, nach der Hälfte der Strafe auf Bewährung freizukommen.

Während des Prozesses hat es Hinweise gegeben, dass Murat C. Kontakte zu den Bandidos hat, einem schon länger in der Ulmer Gegend ansässigen Rockerverein. Er ist das erste Ziel der Rock Machine gewesen. Mit dieser Auseinandersetzung hat ein weiterer Prozess zu tun, der gerade vor dem Ulmer Landgericht seinem Ende entgegengeht. Im Mai 2011 sind Rock Maschinisten und Bandidos übereinander hergefallen. Letztere ziehen den Kürzeren, wollen Rache. Ein ranghohes Mitglied, der 47-jährige Firmeninhaber Andreas B., übernimmt die Führung. Es kommt zu einem Überfall auf das im Ulmer Stadtteil Wiblingen gelegene Haus des damaligen Rock-Machine-Präsidenten Suat E. Schüsse schlagen ins Gebäude ein. Das Landgericht hat Andreas B. wegen versuchten Mordes angeklagt. Dieser will aber während die Schüsse fielen, gar nicht am Tatort gewesen sein. Vielmehr hätte sein Angestellter Mahir H., ein Bosnier, gefeuert. Von ihm sind während des Prozesses aber nur rotzige Hinweise zu bekommen, dass er nicht aussage. Selbst ein halbes Jahr Beugehaft hat nichts daran geändert.

Bandidos und Rock Machine beharken sich öfters. Anfang März 2012 brennt die Neu-Ulmer Bar Nachtschicht, das Stammlokal der Bandidos. Zufälligerweise fängt zwei Wochen später der Treffpunkt der Rock-Maschinisten Feuer. Eines ihrer Mitglieder wird mit einem Hammer bearbeitet. Für die Bürger in Ulm und Neu-Ulm kommt die Eskalation überraschend. Zuvor war die örtliche Rockerszene über Jahre hinweg eher unauffällig gewesen. „Durch das Auftauchen von neuen Gruppen wie der Rock Machine hat sich die Lage aber verschärft“, attestiert Sigurd Jäger, Rockerexperte des baden-württembergischen Kriminalamtes. Er ergänzt, dass zu den neuen Konkurrenten noch rockerähnliche Gruppen kämen, die anders als die klassischen Rocker mit Motorradfahren nichts am Hut hätten – etwa Red Legion und Black Jackets. Sie wollen alle einen Anteil des Kuchens im Rotlicht- und Drogenmilieu.

Im Gegensatz zu den traditionellen Banden sei für die neuen Zusammenschlüsse eine starke Migrantenlastigkeit typisch, betont Jäger. Gibt es bei der Rock Machine einen Balkan-Hintergrund, so haben die Black Jackets eher türkischstämmige Mitglieder. Die Red Legion rekrutierte sich aus Kurden. Sie ist jedoch im März 2013 verboten worden. Zuvor hat die Bande neben dem Stuttgarter Raum auch in Ulm gegen die Black Jackets agiert. Am 23. Februar 2013 sind sogar Schüsse gefallen. Der nächtliche Schauplatz: die Blaubeurer Straße vor dem Bordell Lustpark. Es gehört damals Mehmet A., dem Black-Jacket-Chef von Schwäbisch Gmünd. Vor seinem Etablissement stehen sich 30 Mann gegenüber, Black Jackets und Red Legions. Auf die roten Legionäre wird geschossen. Treffer gibt es keine. 2014 schickt das Ulmer Landgericht den Schützen wegen versuchten Mordes sechs Jahre ins Gefängnis. Zwei Wochen später kann die Polizei vor dem Lustpark im letzten Moment eine Schlacht zwischen den verfeindeten Gruppen verhindern. Daraufhin durchsuchen Beamte das Bordell von Mehmet A. Sie finden ein Waffenarsenal: eine Pistole, Beile, Macheten und so weiter. Als besonders brisant erweist sich ein Video. Auf ihm ist zu sehen, wie der Lustpark-Inhaber ein in Ungnade gefallenes Mitglied foltert. Wie von Sinnen schlägt Mehmet A. mit einem Kabel auf den gefesselten Mann ein. Dafür muss er schließlich vier Jahre hinter Gitter. Den Schützen, der auf die Red Legion angelegt hatte, schickt die Justiz 2014 für sechs Jahre ins Gefängnis.

Machtdemonstration

Speziell für das Ulmer Landgericht sind solche Prozesse inzwischen zur großen Last geworden. Vergangenes Jahr klagte Lutz-Rüdiger von Au, der Präsident des Gerichts: „Das Wasser steht uns bis zum Hals.“ Der Grund: Rockerprozesse sind aufwendig. Zeugen tauchen unter oder schweigen. Das Auswerten von Mobilfunkdaten zieht die Verfahren in die Länge. Der Gerichtssaal muss besonders gesichert werden.

Ob die Justiz künftig in Sachen Rocker kürzertreten kann, ist ungewiss. Momentan scheinen die Konflikte unter der Oberfläche zu schwelen. Ende Januar ist es aber auf einer Motorradmesse in Ulm zu einem Aufmarsch von rund 30 Rockern gekommen. 20 von ihnen gehörten zu den Bandidos. Eine Machtdemonstration.

Die Ulmer Polizei hat zudem Anzeichen, dass die Banden aufrüsten. Offenbar werden bei Durchsuchungen im Rockermilieu immer öfter Schusswaffen gefunden.