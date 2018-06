Kamin stürzt ein: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Ihringen (dpa/lsw) - Bei Arbeiten an einem Haus in Ihringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Donnerstag ein mehr als zwei Meter hoher Kamin eingestürzt und hat einen Arbeiter unter sich begraben. Der Mann sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Feuerwehr musste über eine Drehleiter in das schwer begehbare, baufällige Haus im ersten Stock einsteigen, um den Mann zu bergen. Wie der Kamin einstürzen konnte, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei