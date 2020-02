Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat der Deutsche Wetterdienst Unwetter-Warnungen für die Region herausgegeben. Wir halten Sie an dieser Stelle den Tag über mit den wichtigsten Informationen zur aktuellen Lage auf dem Laufenden.

+++Zum Aktualisieren hier klicken +++ Sturm-Höhepunkt in der Region am Montag zwischen 06.00 - 18.00 Uhr erwartet Eltern können in Baden-Württemberg selbst entscheiden, ob ihre Kinder in die Schule gehen Bahnverkehr weitgehend eingestellt Sperrungen auf Land- und Bundesstraßen +++ Informationen zum Landkreis ...