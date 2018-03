Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März wird es in Baden-Württemberg noch einmal klirrend kalt. „Durch kalte Luft aus dem Nordosten wird das Wetter sehr freundlich und sonnig. Schön ist das aber nur hinter der Fensterscheibe“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart. Die Höchsttemperaturen lägen am Sonntag zwischen minus 8 Grad im Bergland und 2 Grad am Kaiserstuhl. In der Nacht zum Montag erreiche der strenge Dauerfrost dann alle Landesteile.

Die Höchstwerte zum Wochenbeginn liegen dem Meteorologen zufolge bei minus 1 bis minus 11 Grad. Die Tiefstwerte bei minus 10 bis minus 16 Grad. Verstärkt werden die eisigen Temperaturen durch den Wind, der über viele Teile des Südwestens zieht. Bereits in der Nacht zum Sonntag seien auf der Schwäbischen Alb stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich. Im Hochschwarzwald können den Angaben zufolge auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde auftreten.

Nach Angaben des DWD kann mit milderen Temperaturen erst gegen Ende der Woche gerechnet werden. Pünktlich zum Frühlingsbeginn.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg