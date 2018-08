Kaiserslautern verpasst Wende: 0:0 im Derby gegen Karlsruhe

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat die Trendwende im prestigeträchtigen Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC verpasst. Mit dem 0:0-Remis vor 27 343 Zuschauern stoppten die Pfälzer zwar die Serie von drei Pflichtspielniederlagen in Folge, bleiben mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen aber weiter hinter den Erwartungen zurück. Karlsruhe, das in dieser Spielzeit weiter unbesiegt bleibt, hatte die deutlich besseren Chancen, scheiterte aber mehrmals an Lauterns starkem Schlussmann Jan-Ole Sievers. Die Roten Teufel entwickelten erst nach der Pause Zug zum Tor, ließen die Effektivität bei den wenigen guten Möglichkeiten aber vermissen.

