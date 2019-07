Der 1. FC Kaiserslautern hat am zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga den ersten Sieg geholt. Bei der SG Sonnenhof Großaspach feierten die Pfälzer am Samstag einen 3:1 (2:0)-Erfolg. Bereits in der Anfangsphase ebneten die Treffer von Florian Pick (5. Minute) und Timmy Thiele (8.) den Weg zum Sieg.

Kaiserslautern hatte in der umkämpften und ruppig geführten Partie die größeren Spielanteile. Großaspach schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte für Dominik Martinovic (45.+1) zunächst selbst und verkürzte erst in der Schlussphase durch Kai Gehring zum 1:2 (81.). Gehring musste kurz darauf mit Gelb-Rot vom Feld (88.), ehe Pick mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte (90.+1).

